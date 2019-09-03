شكرا لقرائتكم خبر عن بعد واقعة غضبه من محمد صلاح.. تعليق ساخر من ماني يهدئ الأوضاع داخل ليفربول (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر لاعب ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر صورة جمعته بزميله السنغالي ساديو ماني، لحظة غضبه خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام بيرنلي، ليعلق الأخير للمرة الأولى بعد «الأزمة».

وكان ماني قد أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله بآخر 5 دقائق من عمر المباراة، بسبب كرة رفض محمد صلاح تمريرها له، رغم أن السنغالي كان في موقف أفضل للتهديف، في صورة حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثت الصحافة عن أزمة محتدمة داخل صفوف ليفربول بين النجمين الأفريقيين، بسبب غضب ماني من عدم تمرير صلاح الكرة له خلال المباراة، ولاستبداله خلال لقاء الفريق أمام بيرنلي.

ونشر ميلنر صورة ماني الغاضب، وعلق عليها بشكل ساخر، قائلا: «أنا متأكد أن ماني غاضب لأنني لم أشارك في المباراة».

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ساديو ماني وميلنر

وللمرة الأولى بعد «الأزمة»، علق ماني على صورة ميلنر على سبيل الدعابة على ما يبدو: «هذا بالضبط ما كنت أتذمر منه»، وجاور التعليق برسوم تعبيرية ضاحكة.

وتفاعل عدد من لاعبي ليفربول بالسخرية من تعليق ميلنر، ومنهم أليكس أوكسليد تشامبرلين وأندي روبيرتسون.

وجاء منشور ميلنر وتعليق ماني «الضاحك»، ليهدئ الأوضاع قليلا في ليفربول.

وكان ميلنر قد حاول تهدئة ماني، الذي تحدث بكثير من الكلمات، وأشار بيده إلى أرض الملعب، وخلال البث التليفزيوني حاول مخرج المباراة ربط غضبه بلقطة جمعته بمحمد صلاح، الذي لم يمرر فيها الكرة له.

ورغم تأكيد اللاعبين المتكررة بشأن العلاقة الجيدة التي تجمعهما داخل وخارج الملعب، أحيانا ما تلاحظ الجماهير أنانية ماني وصلاح عندما يتعلق الأمر بإمكانية تمرير أي منهما الكرة للآخر، عندما يكون في وضعية أفضل.