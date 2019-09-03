شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شعار مونديال 2022 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في دولة قطر عن شعار المونديال اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وجرى إطلاق الشعار الجديد للمونديال خلال حملة رقمية على واجهات معالم بارزة في قطر ودول عربية مختلفة وذلك بالإضافة إلى عرضه على شاشات عملاقة في عدد من العواصم العالمية.

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ومن المقرر أن يقام المونديال للمرة الأولى في تاريخه خلال فصل الشتاء بسبب ارتفاع درجة الحرارة في قطر خلال فصل الصيف.

واستوحي الشعار من الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، بحسب ما أفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، علما بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.

ويستوحي تصميم الشعار من شكل كأس العالم، إضافة إلى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.>

كما يوحي الشعار بـ رمز اللانهاية في إشارة إلى الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم فيفا (الاتحاد الدولي) 2022 في قطر والمنطقة، بحسب اللجنة العليا.