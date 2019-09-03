يوفنتوس يعلن عن مدة غياب كيليني

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

خضع جورجيو كيلّيني مدافع وقائد يوفنتوس، لعملية جراحية، اليوم الثلاثاء، في الرباط الصليبي للركبة اليمنى. وبحسب الموقع الرسمي ليوفنتوس، فإن مدة غياب كيلّيني ستصل إلى ما يقرب من 6 أشهر. وأجرى كيلّيني جراحة الرباط الصليبي في النمسا، بحضور تزوروديس، طبيب يوفنتوس، وقد تمت بنجاح. وكان كيلّيني قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي، مساء الجمعة، خلال استعدادات يوفنتوس لموقعة نابولي في الجولة الثانية للكالتشيو. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن إنتر ميلان، بعد جولتين فقط من الدوري الإيطالي.

