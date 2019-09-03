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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
ماني وكلوب
قام لاعب ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر بنشرصورة جمعته بزميله السنغالي ساديو ماني، لحظة غضبه خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام بيرنلي، ليعلق الأخير للمرة الأولى بعد "الأزمة".
وكان ماني قد أظهر غضبا شديدا أثناء استبداله بآخر 5 دقائق من عمر المباراة، بسبب كرة رفض محمد صلاح تمريرها له، رغم أن السنغالي كان في موقف أفضل للتهديف، في صورة حققت انتشارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتحدثت الصحافة عن أزمة محتدمة داخل صفوف ليفربول بين النجمين الأفريقيين، بسبب غضب ماني من عدم تمرير صلاح الكرة له خلال المباراة، ولاستبداله خلال لقاء الفريق أمام بيرنلي.
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كانت هذه تفاصيل خبر ماني يعلق لأول مرة على الموقف المثير للجدل في المباراة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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