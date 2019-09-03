شعار قطر لكأس العالم  2022 يشبه  "الأفعى " وعصا "إله الإحتيال"

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
شعار قطر لكأس العالم 2022
كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن شعار كأس العالم 2022 وكان يشبه كثيراً شعار "الأفعى" والأقرب لعصا هرمز "إله الإحتيال".
أثار شعار كأس العالم 2022 والذي سيقام في قطر جدلاً كبيراً بين رواد السوشيال ميديا عقب ظهوره وجاءت التساؤلات لماذا هو شبيه لـ "لأفعى" بشكل كبير ؟!
يذكر ان موعد إقامة مونديال 2022، والذي سيُلعب في الشتاء، نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة مباريات كأس العالم.
وقال رئيس الفيفا عن القرار، مشيرا إلى أنه لا يمكن اللعب في الصيف في قطر، ولفت إلى أن عدد الفرق المشاركة في مونديال قطر لم يحدد بعد، فقد يكون 32 وقد يصل إلى 48 فريقا.
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