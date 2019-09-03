Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام قطر بالاعلان عن شعار مونديال 2020 نظراً لضعف التصميم.
وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والأرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
جاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى.
وتستضيف قطر، كأس العالم، خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر من عام 2022.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر سخرية عارمة على شعار مونديال قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.