سخرية عارمة على شعار مونديال قطر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

سادت حالة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب قيام قطر بالاعلان عن شعار مونديال 2020 نظراً لضعف التصميم.



وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والأرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، عن الشعار الرسمي للبطولة التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

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جاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تم إزاحة الستار عن الشعار من خلال فيديو مسجل يعرض المعالم البارزة في العاصمة القطرية الدوحة، وبعض البلدان العربية الأخرى.

وتستضيف قطر، كأس العالم، خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر من عام 2022.