شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم 3-9-2019.. اللجنة الخماسية تستقر على موعد السوبر المصرى ومكانه بعد تأجيله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم 3-9-2019



استقر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على إقامة السوبر المصرى، الذى يجمع الأهلى –بطل الدورى لموسم 2017-2018 – والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017 يوم 19 سبتمبر الجارى بدلا من 18 من نفس الشهر لارتباط الفريقين بمبارياتهم فى دورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر.

ولم تحسم اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ملعب مباراة السوبر، وسيتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية، خاصة أنه من المرجح أن يكون اللقاء داخل مصر وليس فى الخارج، كما كان قبل ذلك بعد إقامته فى الإمارات لضيق الوقت.

يلتقى الأهلى مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 14 سبتمبر فى ذهاب دور الـ32 لدورى ابطال أفريقيا وفى نفس الدور يلتقى الزمالك مع جينيراسيون فوت السنغالى فى عقر داره.

أخبار الزمالك اليوم 3-9-2019



تلقى نادي الزمالك، إخطارا رسميا من نظيره جينيراسيون فوت السنغالي، يفيد بتحديد الساعة السادسة بتوقيت السنغال، الثامنة بتوقيت القاهرة موعدا لانطلاق مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وبطل السنغال يوم 14 سبتمبر الجاري، على ملعب الأخير، بينما سيقام لقاء العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر الجاري.

وسبق وحدد نادي الزمالك يوم 10 سبتمبر الجاري، موعدا مبدئيا لسفر البعثة البيضاء إلى السنغال استعدادا لخوض مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت، حيث فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو التواجد هناك قبل المباراة بعدة أيام ليعتاد اللاعبين على الأجواء وملعب اللقاء.





أخبار الزمالك اليوم 3-9-2019



أعطى الصربى ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، تعلمات مشددة لأفراد جهازه المعاون، لتحضير جميع مباريات بيراميدز تحت قيادة الفرنسى سبستيان ديسابر، قبل المباراة المرتقبة بين الناديين فى نهائي كأس مصر يوم الأحد المقبل.

ويسعى ميتشو لمعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات عن فريق بيراميدز قبل نهائي كأس مصر، خاصة بعد تولي ديسابر المسئولية الفنية، فى الفترة الأخيرة، لاكتشاف مدى تطور أداء الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي وتحديد طريقة اللعب الأنسب لمواجهته.

وقاد ديسابر فريق بيراميدز منذ مباراتى إيتول الكونغولى ذهابًا وايابًا فى الكونفدرالية الأفريقية، ثم نجح فى إقصاء النادي الأهلى من كأس مصر فى دور الـ 16 بالفوز بهدف نظيف، ثم تخطى حرس الحدود فى ربع النهائى وبتروجت فى نصف النهائى، ليتأهل لمواجهة الزمالك فى النهائى.

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أخبار الزمالك اليوم 3-9-2019

خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، الجهات الأمنية لإقامة نهائى كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز المقرر لها 8 سبتمبر الجاري داخل القاهرة و عدم إقامتها بالإسكندرية.

واختار الاتحاد الدولي "فيفا" لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني وجمال محمد على نائبا وعضوية كل من محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق لإدارة اتحاد الكرة لمدة موسم وتحديداً حتى 30 يوليو من العام المقبل 2020.

وبحسب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فإن هناك ملاعب بتروسبورت و السلام بالإضافة إلى الدفاع الجوى فى القاهرة وجميعها جاهزة من أجل إستضافة مباراة بيراميدز و الزمالك.



قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى "ميتشو"، تحديد برنامج تأهيل خاص، للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، من أجل تجهيزه فنيًا وبدنيًا قبل العودة للمشاركة بصفة أساسية مع الفارس الأبيض.

ويسعى ميتشو لتجهيز بوطيب بنسبة 100% قبل منحه اشارة العودة للمشاركة مع الزمالك، خاصة بعد الإصابة التى كان يعانى منها اللاعب فى الركبة، لاسيما أن المدرب الصربى رفض تحديد مصير اللاعب لحين منحه فرصة جيدة.