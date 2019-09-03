شكرا لقرائتكم بعد مغادرة عمرو ذكي للمستشفى.. تعرف على آخر تطورات حالة البلدوزر الطبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر عمرو ذكي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق المستشفى بعد إجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم عقب تعرضه لحادث مروع على طريق العلمين خلال عودته من الساحل الشمالي.

وتحسنت حالة عمرو ذكي بعد وضعه لمدة ٣ أيام في الرعاية المركزة، حتى اطمأن الفريق المعالج على حالته عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.

ووضع عمرو ذكي جبيرة على قدمه بعد تعرضها لإصابة من آثار الحادث وكذلك وضع حزام على صدره بعد تعرضه لكسر في أحد ضلوعه.

ونصح الطبيب المعالج لعمرو ذكي بضرورة البعد عن عمل مجهود لمدة شهر كامل حتى تتحسن حالته الصحية ويعود لممارسة حياته بشكل طبيعي.