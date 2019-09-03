شكرا لقرائتكم اجتماع بين ميتشو ومدرب أحمال الزمالك للتنسيق قبل مواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، جلسة مع أنطونيو مدرب الأحمال، على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر.

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وطلب ميتشو من مدرب الأحمال، رفع معدل الحمل البدنى للاعبين، مع وضع برنامج بدنى خاص للفريق بأكمله، لرفع معدل اللياقة البدنية، قبل مواجهة بيراميدز.

ويخشى المدير الفنى للزمالك، من وجود فوارق كبيرة بين لاعبى الزمالك، وبيراميدز الذين يتميزون بسرعات ولياقة بدنية عالية.