شكرا لقرائتكم زيزو ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادًا لمواجهة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر.

وكان "زيزو" حصل على أجازة سلبية بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، كما أن اللاعب كان خارج قائمة مواجهات الأبيض منذ تولى ميتشو القيادة الفنية.

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كما حرص الصربي على توجيه تعليمات خاصة لطارق حامد لاعب وسط الفريق وذلك قبل انطلاق المران، حيث عقد المدرب جلسة مع اللاعب في حضور أحمد شعبان المترجم، لمنحه تعليمات بعض الأدوار المطلوبة منه في وسط الملعب.

وانفرد ميتشو بأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وطالبه بتحديد تدريبات اضافية للحارسين محمد عواد وأبو جبل لتجهيزهم للنهائى.