شكرا لقرائتكم محمود وحيد يخوض جلسة "جيم" خاصة على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.

واكتفى وحيد بأداء جلسة في الجيم اليوم وفقا للبرنامج الذي يخضع له بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة الجماعية.

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ويعود «وحيد» للتدريبات الجماعية خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.