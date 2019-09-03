شكرا لقرائتكم محمود وحيد يخوض جلسة "جيم" خاصة على هامش مران الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أدى محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلي جلسة في الجيم على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور ال32 بدوري أبطال أفريقيا.
واكتفى وحيد بأداء جلسة في الجيم اليوم وفقا للبرنامج الذي يخضع له بعد تعرضه لكدمة في القدم أبعدته عن المشاركة الجماعية.
ويعود «وحيد» للتدريبات الجماعية خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له.
وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمود وحيد يخوض جلسة "جيم" خاصة على هامش مران الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.