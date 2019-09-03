صبرى رحيل يضع الاتحاد السكندرى فى ورطة...

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جدة - عمرو شويل بات مصير صبرى رحيل لاعب الاتحاد السكندرى محفوفا بالمخاطر فى نادي "زعيم الثغر" بعدما انتقل إليه قادما من النادى الأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.
وانتقل صبرى رحيل لنادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي، يناير الماضى، بعد 5 سنوات قضاها مع النادى الأهلى لعب فيها 75 مباراة، ولم ينجح خلالها فى تسجيل أى هدف.
أزمة صبرى رحيل هذه المرة بدأت بعدما طالب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق السكندرى برحيل اللاعب فى تقرير فنى رفعه لإدارة النادى السكندرى تضمن احتياجات الفريق واللاعبون غير المرغوب فى وجودهم داخل صفوف سيد البلد.
وفشل النادى فى تسويق اللاعب فى ظل العروض الضعيفة التى تلقاها فى الانتقالات الصيفية ما اضطر اللاعب للمطالبة بالبقاء أو الرحيل مجانا مع الحصول على عقده كاملا والذى يتبقى فيه سنتين ونصف.
ويسعى الاتحاد إلى ايجاد عروض مناسبة لبيع اللاعب فى ظل عدم قناعة المدرب بقدراته الفنية فى مرك الظهير الأيسر.
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