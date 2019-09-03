شكرا لقرائتكم ميودراج يسيتش يعقد جلسة للاعبي الإسماعيلى للتحفيز قبل لقاء أهلي بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص "ميودراج يسيتش" المدير الفني الجديد للإسماعيلى، على عقد جلسة ودية مع لاعبيه قبل المران الأول له مع الفريق، قام خلالها بتحفيزهم، وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

وتولى مدرب الاتفاق السعودى والصفاقسى التونسى سابقا، قيادة سفينة الدراويش خلفا لمحمود جابر، استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وأبلغ المدرب الصربى لاعبيه بأن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين ، مؤكدا على أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

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وتحدث المدير الفني للدراويش مع اللاعبين عن نظام التدريبات في الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وعدم الخروج عن النص.

وأكد ميودراج أن فلسفته في التدريب تعتمد بشكل أساسى على فرض الإنضباط ثم الجاهزية الفنية والبدنية.

وختم المدرب المخضرم حديثه مع اللاعبين، بالتشديد على ثقته في قدراتهم، مطالبا إياهم بأن تكون مباراة اهلى بنى غازى انطلاقة مميزة بتحقيق انتصار يكون حافز للفريق فى بداية الموسم.