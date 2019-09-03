شكرا لقرائتكم استاد الإسكندرية يقترب من استضافة مباراة الزمالك وبيراميدز بنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شريف سعد مدير استاد الإسكندرية أن الاستاد مرشح لإستضافة مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى الكأس المقرر إقامته يوم الأحد المقبل .
كان الزمالك قد تأهل لنهائى البطولة بعد الفوز على الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ فى الدور قبل النهائى ، بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز على بتروجت بهدفين مقابل للاشئ .
وأضاف سعد أن هيئة الإستاد تنتظر الموافقة الأمنية خاصة وأن هناك مقترح بحضور 10 آلاف مشجع فى تلك المباراة .
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