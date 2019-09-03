الزمالك أكثر المستفدين من المريكاتو الصيفى الحالى.. اقرأ التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل يستطلع موقع "الخليج 365" آراء الجماهير حول أكثر الأندية استفادة من المريكاتو الصيفى فى 2019 . وشهدت فترة الانتقالات انتقال عدد كبير من اللاعبين فى الدورى المصرى كما شهدت ظهور لاعبين كثيرين من شمال أفريقيا. Advertisements واحتل النادى الزمالك المركز الأول وجاء فى مركز الوصيف الأهلى .

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