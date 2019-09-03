الصربى ميودراج يسيتش يقود أول تدريبات الإسماعيلى...

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جدة - عمرو شويل قاد الصربى ميودراج يسيتش المدير الفنى للإسماعيلى أول تدريباته مع الفريق على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد..وكان المدرب الصربى قد تابع مران الأمس من خارج الخطوط رفقة معاونه.
المران بدأ باجتماع مطول للمدير الفنى فى حضور أعضاء الجهاز المعاون مع لاعبى الفريق للعمل على تحفيزهم وشرح برنامج التدريبات فى الفترة المقبلة ، وركز المدير الفنى خلال المران على ثلاث جمل فنية أولها كيفية تنفيذ الضغط على حامل الكرة ، إضافة للتدريب على الكرات الثابتة والتى استمرت لمدة مايزيد عن 20 دقيقة.
وتطرق المران لتدريبات على إرسال الكرات العرضية المتقنة وترجمتها لأهداف قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية بمشاركة اللاعبين وحرص المدير الفنى على ايقاف التقسيمة أربع مرات من أجل منح اللاعبين التعليمات الفنية وتصحيح الأخطاء.
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