شكرا لقرائتكم لوكاس ليما يصل جدة للانضمام إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أهلي جدة عن وصول المحترف البرازيلي لوكاس ليما، مساء يوم الثلاثاء، إلى جدة، وذلك للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وانضم ليما "27 عاما" إلى أهلي جدة، يوم الجمعة الماضي، قادما من نانت الفرنسي، بعقد يمتد لمدة (3) سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وخاض الظهير الأيسر "27 عاما" مع نانت الفرنسي 117 مباراة في مختلف المسابقات، والذي انتقل إليه في موسم 2016-2017، قادما من الدوري البرتغالي، بعدما لعب 35 مباراة مع فريق أروكا، علما أنه خاض 4 تجارب في الدوري البرازيلي قبل انتقاله إلى أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي في "تويتر" صور من وصول اللاعب، والذي حظى باستقبال جماهيري، قبل انخراطه في تدريبات الفريق، يوم الأربعاء، استعدادا للمباريات المقبلة.