شكرا لقرائتكم أهلي جدة يخوض مباراة ودية أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الجهاز الفني بقيادة برانكو إيفانكوفيتش لأهلي جدة خوض مباراة ودية يوم السبت أمام ضمك، وذلك خلال أيام التوقف الدولي. وأعلن أهلي جدة فتح مدرجات ملعب النادي للجماهير الراغبة بحضور المباراة بشكل مجاني، كما سيتم تخصيص مدرجات خاصة للعائلات. وخرج أهلي جدة من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بخسارته أمام الهلال 4-3 في مجموع المباراتين، وتعادل مع العدالة 1-1 في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتغلب على الاتفاق بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.

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