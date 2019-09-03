شكرا لقرائتكم مينيزيس يخلف سكولاري في تدريب بالميراس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بالميراس تعيين مانو مينيزيس مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم السابق يوم الثلاثاء بعد يوم واحد من الانفصال عن مدرب آخر سابق للمنتخب الوطني لويز فيليبي سكولاري.

وأقيل سكولاري بعدما فاز ثلاث مرات في 14 مباراة وكانت النقطة الحاسمة هي الهزيمة 3-صفر أمام غريمه فلامنغو يوم الأحد الماضي والخروج من كأس ليبرتادوريس أمام غريميو منذ أيام قليلة.

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وسبق للمدرب مينيزيس، الذي رحل عن كروزيرو منذ شهر واحد، قيادة كورنثيانز غريم بالميراس إضافة إلى أندية فلامنغو وغريميو وشاندونغ لونينغ الصيني بينما قاد البرازيل في الفترة 2010-2012.

ووقع مينيزيس (57 عاما) على عقد حتى نهاية 2021 ومن المتوقع أن يقود الفريق لأول مرة عندما يلعب في ضيافة غوياس في الدوري البرازيلي يوم السبت المقبل.

ويحتل بالميراس، حامل اللقب، المركز الخامس في الدوري بفارق ست نقاط عن فلامنغو المتصدر لكن يتبقى له مباراة مؤجلة.