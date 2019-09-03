شكرا لقرائتكم إصابة الظهر تحرم وان بيساكا من مباراته الدولية الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرج أرون وان بيساكا النجم الشاب لمانشستر يونايتد من قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب الإصابة، فيما أعلن الاتحاد الإنجليزي أن المدرب غاريث ساوثغيت لن يستدعي لاعباً بدلاً منه. وكان وان-بيساكا ضمن أربعة لاعبين لم يسبق لهم خوض أي مباراة دولية وانضموا لتشكيلة المدرب ساوثغيت. والآخرون هم تيرون مينجس وجيمس ماديسون وميسون ماونت. ويعد ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول هو الظهير الأيمن الأساسي في المنتخب الإنجليزي وينافسه على نفس المركز كيران تريبير. ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع بلغاريا يوم السبت المقبل ثم يواجه كوسوفو يوم الثلاثاء في تصفيات يورو 2020.

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