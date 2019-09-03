باريس سان جيرمان يضم النجم الأرجنتيني إيكاردي رسميا من إنتر ميلان

ذكر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن جلب النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية، وجاء التعاقد مع إيكاردي علي سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً مع إضافة أحقية الشراء بعد انتهاء الإعارة.

وأعلن إنتر ميلان في بيانه الرسمي إن اللاعب انتقل لباريس سان جيرمان مقابل موسم علي سبيل الإعارة مع تفعيل بند أحقية الشراء، وقد توصل اللاعب علي تمديد تعاقده مع إنتر حتي 2022 قبل الإعارة.

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وكان إيكاردي صاحب الـ26 عامًا قد دخل في عدة مشاكل مع إدارة إنتر ميلان في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل المدرب أنطونيو كونتي يستبعده من تفكيره، وقد أحرز إيكاردي 17 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة لزملائه خلال الموسم المنصرم، والآن أصبح الإنتر ليس في حاجة إلى خدماته بعد التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو.