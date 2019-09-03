رسميًا.. روما يضم هنريك مخيتاريان من صفوف أرسنال

كشف نادي روما الإيطالي بشكل رسمي، عن الاتفاق الرسمي بينهم وبين الأرميني هنريك مخيتاريان، علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد أتياً من نادي أرسنال الإنجليزي، جاء ذلك خلال البيان الرسمي، الذي أعلن فيه نادي العاصمة الإيطالية عن أن اللاعب انتقل إلي الذئاب علي سبيل الإعارة، لمدة موسم ليتم ذلك مقابل 3 ملايين يورو، وحتى 30 يونيو القادم.

كما يشمل عقد مخيتاريان مع أرسنال علي إضافات قد تصل إلى 100 ألف يورو، اعتمادًا علي أهداف معينة يحققها اللاعب، وقد ذكر مخيتاريان في تصريحات له عقبت التوقيع الرسمي: “إنها فرصة ممتازة بالنسبة لي أن أشارك في تجربة جديدة مع فريق رائع مثل روما”.

ونجح مخيتاريان صاحب الـ30 عامًا في إحراز تسعة أهداف في 59 لقاء شارك فيه رفقة أرسنال في كل البطولات ولم يتوج مع الفريق بأي لقب.