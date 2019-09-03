جمال بلماضي يحذر من تكرار سيناريو ألمانيا لمنتخب الجزائر

ذكر جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن فوز “الخضر” ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي احتضنتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو الماضيين ولاتي خرجت مصر فيها من دور ال16 علي يد جنوب إفريقيا.

وتابع مدرب الجزائر، “الضغط الإعلامي كان كثيراً بطبيعة الحال حيث كان هناك لاعبين تم انتقادهم بصورة مبالغ فيها، هذا الجيل من اللاعبين سيبقى محفورا في ذهون الجزائريين، كنا مثل العائلة المتمسكة”.

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وأضاف جمال بلماضي بتصريحاته قائلاً، “يلزم علي الجميع عدم الوقوع في أخطاء الماضي والتطور أكثر مستقبلاً، ألمانيا توجت بمونديال 2014 وخرجت من الدور الأول في 2018، علينا أخذ الموعظة والعبرة أيضا من اخفاقنا في الماضي، فالجميع يعرف ما حدث لنا بعد مونديال 2014”.

ونفى جمال بلماضي ما ذكر عن توتر العلاقة مع خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “زطشي هو رئيس الاتحادية وأكن له كل الإحترام، لدينا علاقة جيدة مع بعضنا البعض وهذا ما لا يعجب البعض”.