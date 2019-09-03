تشيشاريتو يكشف سبب انتقاله إلى إشبيلية

صرح خافيير هيرنانديز “تشيشاريتو”، أنه سعيد للغاية بعد انتقاله لصفوف إشبيلية الإسباني أتياً من وست هام يونايتد الإنجليزي لمدة 3 سنوات، خلال موسم الانتقالات الصيفية، جاء ذلك خلال حديث تشيشاريتو في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا في صفوف الفريق الأندلسي “تواصلت كثيرًا مع ميجيل لايون وهو سعيد ومسرور، لم أسمع منه إلا أشياء إيجابية عن اشبيلية وعندما قدمت لزيارته أبهرت وأغرمت بهذه المدينة وبهذا النادي”.

وتابع الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي “إني مسرور جدًا بتواجدي في هذا النادي وفي هذه المؤسسة، مستويكبير جدًا”، أما عن سبب الموافقة علي رحيله لصفوف إشبيلية، ذكر تشيشاريتو: “أنني أحب هذا المشروع الطموح، ولهذا السبب اخترت الرحيل إلي هنا وآمل أن أكون علي تزويد الثقة”.