ميلان يضم مهاجم فرانكفورت بصفقة تبادلية

ذكر نادي ميلان الإيطالي، عن جلب المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، قبل دقائق من نهاية سوق الانتقالات الصيفية الذي أنتهي في تمام الساعة 12 صباحًا، وقد أعلن النادي الإيطالي، إن ريبيتش سينضم إلي الروسونيري علي سبيل الإعارة لمدة عامين، مشيرًا إلي أن الصفقة تشمل انتقال المهاجم البرتغالي بالفريق آندري سيلفا إلي النادي الألماني علي سبيل الإعارة.

ولم يصرح البيان قيمة الصفقة، ولكن تقارير صحفية ذكرت أنّ فرانكفورت دفع خمسة ملايين يورو لجلب سيلفا من ميلان، وخاض ريبيتش في 6 مباريات خلال الموسم الجاري مع فرانكفورت، لتصل عدد مبارياته إلي 100 مباراة مع النادي الألماني، أحرز خلالها 25 هدفًا وصنع 12، وقد فاز مع الفريق بلقب في كأس ألمانيا.