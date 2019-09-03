رياضة | صفقات بايرن ميونيخ 2019 | كوتينيو وبريسيتش الأبرز .. ورحيل الثنائي الذهبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات بايرن ميونيخ 2019 | كوتينيو وبريسيتش الأبرز .. ورحيل الثنائي الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي بايرن ميونيخ الألماني في تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية خلال سوق الإنتقالات الصيفية والذي إنتهي بشكل رسمي منتصف ليلة أمس الإثنين الموافق 2 سبتمبر الجاري، وحرص العملاق البافاري على التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المميزين، لرغبته في المنافسة على كافة البطولات بالموسم الجديد المحلية والقارية.

وحاول بايرن ميونيخ بطل الدروي الألماني الموسم الماضي، تعويض رحيل بعض نجومه الكبار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، مثل الهولندي روبن والذي أعلن إعتزاله كرة القدم، والفرنسي فرانك ريبيري والذي رحل إلي فيورنتينا الإيطالي، بالإضافة للبرازيلي رافينيا والذي انتقل لصفوف نادي فلامينجو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز صفقات نادي بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية:-

1- لوكاس هيرنانديز:

انتقل المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتليتكو مدريد إلي بايرن ميونيخ مقابل 80 مليون يورو.

2- بنجامين بافارد:

حصل أيضًا بايرن ميونيخ على خدمات المدافع الفرنسي بنجامين بافارد قادمًا من شتوتجارت مقابل 31 مليون يورو.

3- فيليب كوتينيو:

أما ثالث صفقات بايرن ميونيخ كان التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من برشلونة علي سبيل الإعارة.

4- إيفان بريسيتش:

نجح بايرن ميونيخ في إستعارة الكرواتي إيفان بريسيتش من إنتر ميلان الإيطالي.

5- مايكل كويسانسي:

تعاقد بايرن ميونيخ ايضًا مع الفرنسي مايكل كويسانسي قادمًا من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 12 مليون يورو.

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6- يان فييت آرب:

كما تعاقد بايرن ميونيخ مع المهاجم الألماني يان فييت آرب قادمًا من نادي هامبورج

7- ليون داجاكو:

سابع الصفقات الصيفية للعملاق البافاري كان التعاقد مع المهاجم الشاب ليون داجاكو من شتوتجارت لمدة 4 أعوام.

8- ساربريت سينج:

تعاقد بايرن ميونيخ مع النيوزيلندي ساربريت سينج قادمًا من نادي ويلينجتون فينيكس.

** أبرز الراحلين عن بايرن ميونيخ:

- الفرنسي فرانك ريبيري: انتقل لصفوف فيورنتينا الإيطالي

- الألماني ماتيس هوملز: انتقل لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني

- البرتغالي ريناتو سانشيز: انتقل لصفوف ليل الفرنسي

- البرازيلي رافينيا: انتقل إلي نادي فلامينجو البرازيلي

- النمساوي ماركو فريدل: انتقل إلي نادي فيردر بريمن الألماني

- الهولندي آريين روبن: أعلن إعتزاله كرة القدم.