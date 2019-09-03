رياضة | 10 صفقات مميزة لبروسيا دورتموند في ميركاتو 2019 .. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 صفقات مميزة لبروسيا دورتموند في ميركاتو 2019 .. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019 والذي تنافست فيه جميع الأندية لتدعيم صفوفها من أجل الموسم الحالي.

قام بروسيا دورتموند بتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الحالي بعشر صفقات أبرزهم البلجيكي ثورجان هازارد شقيق إيدين هازارد نجم ريال مدريد وباكو ألكاسير الذي نجح في تفعيل عقده مع برشلونة. يحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس حتى الآن في الدوري الألماني برصيد 6 نقاط وبفارق 3 نقاط عن لايبزيج صاحب الصدارة؛ حيث خاض أسود الفستفاليا حتى الآن 3 مباريات، فازوا في مبارتين وخسروا مباراة وسجلوا 9 أهداف ومني مرماهم ب 5 أهداف حتى الآن. ويرصد الخليج 365 الرياضي صفقات بروسيا دورتموند العشر في الميركاتو الصيفي لعام 2019.

1 - الياباني شينجي كاجاوا وهو صانع ألعاب وجناح أيسر ويبلغ من العمر 30 عامًا انضم من بيشكتاش التركي بعد انتهاء إعارته لمدة 6 أشهر وينتهي عقده الحالي في يونيو 2020.

2 - الألماني لوكا أونبيهاون وهو حارس مرمى ويبلغ من العمر 18 عامًا تم تصعيده من فريق الشباب ببروسيا دورتموند ووقع عقد مدته 3 سنوات.

3 - الألماني توبياس راشل وهو وسط دفاع ويبلغ من العمر 19 عامًا وتم تصعيده من فريق بروسيا دورتموند للشباب ووقع عقد مدته 3 سنوات

4 - الألماني باتريك أوشتيرهاج وهو لاعب إرتكاز ويبلغ من العمر 19 عامًا وتم تصعيده من فريق بروسيا دورتموند للشباب ووقع عقد مدته 3 سنوات

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5 - الإسباني باكو ألكاسير وهو قلب هجوم ويبلغ من العمر 25 عامًا انتقل من برشلونة الإسباني مقابل 21 مليون يورو ووقع عقد مدته 4 سنوات بعد تحويل الإعارة إلى عقد دائم.

6 - الإسباني ماتيو موري وهو ظهير أيمن ويبلغ من العمر 19 عامًا وانتقل من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر لمدة 5 سنوات

7 - الألماني ماتس هوملز وهو قلب دفاع ويبلغ من العمر 30 عامًا وانتقل من بايرن ميونخ الألماني مقابل 30.5 مليون يورو ووقع عقد مدته 3 سنوات

8 - البلجيكي ثورجان هازارد وهو جناح أيسر وأيمن ويبلغ من العمر 26 عامًا وانتقل من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مقابل 25.5 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات

9 - الألماني نيكو شولز وهو ظهير أيسر ويبلغ من العمر 26 عامًا انتقل من هوفنهايم الألماني مقابل 25.5 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات

10 - الألماني جوليان براندت وهو جناح أيسر ويبلغ من العمر 23 عامًا انتقل من باير ليفركوزن الألماني مقابل 21 مليون يورو ووقع عقد مدته 5 سنوات