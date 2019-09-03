رياضة | ريال مدريد ينهي عقد لاعبه بالتراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينهي عقد لاعبه بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الإثنين، إلى أن نادي ريال مدريد فشل في تسويق أحد لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت رسمياً مساء يوم الإثنين الماضي 2 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد قد أنهى مع لوكاس سيلفا العقد بالتراضي بين الطرفين حيثُ أُغلق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية ولم يجد ريال مدريد طريقة للتخلص من لوكاس لهذا السبب، هو الآن لاعب حر.

وكان سيلفا قد انتقل لصفوف ريال مدريد في 2015 قادماً من كروزيرو البرازيلي وسبق أن خرج إعارة لصفوف أولمبيك مارسيليا نظراً لعدم حاجة الفريق لخدماته.

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والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد تعاقد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الأبيض وهم؛ لوكا يوفيتش وإيدين هازارد ورودريجو وفيرلاند ميندي وإيدير ميليتاو وكوبا.

وفشلت الإدارة المدريدية في حسم انتقال الفرنسي بول بوجبا من مانشستر يونايتد حيثُ اصطدمت رغبة زين الدين زيدان بتمسك إدارة الشياطين الحمر باستمرار اللاعب.

كما لم تتمكن إدارة ريال مدريد في الدخول بجدية في صفقة نيمار رغم أن انتقال اللاعب إلى الملكي كان ولا يزال حلم بالنسبة للرئيس فلورنتينو بيريز وأسفرت الانتقالات عن استمرار البرازيلي في صفوف باريس سان جيرمان.