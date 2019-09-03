رياضة | ميلنر يحتوي أزمة محمد صلاح وساديو ماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلنر يحتوي أزمة محمد صلاح وساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام اللاعب جيمس ميلنر بإحتواء الأزمة بين نجمي فريق ليفربول الإنجليزي وهم اللاعبين محمد صلاح وساديو ماني وظهر غضب الفهد الأسمر السنغالي أثناء تغييره بسبب عدم رغبة صلاح في تمرير الكرة له في العديد من الهجمات وهو ما أغضب اللاعب وظهر غضبه الشديد أثناء التبديل ولكن ميلنر قد أحتوي الأزمة بذكائه وطرافته.

حيث نشر جيمس ميلنر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أعرف سبب غضب ساديو ماني وهو عندما خرج من الملعب وجدني جالس على دكة البدلاء هذا هو سبب غضبه بالطبع كان يريدني أن أشارك وهو الأمر الذي رد عليه ساديو ماني بتغريدة معقبًا على كلامه بجمله بالطبع يا صديقي هذا هو سبب غضبي.

وقد عقب يورجن كلوب على تلك الأزمة أن كل لاعب مسئول عن قراراته في الملعب وهناك العديد من المرات التي طلب الجميع من الفرعون المصري أن يمرر الكرة ولكن اللاعب يسددها وتدخل الشباك.