رياضة | الشرينجيتو: برشلونة سيفعل المستحيل لعدم رؤية نيمار بهذا القميص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرينجيتو: برشلونة سيفعل المستحيل لعدم رؤية نيمار بهذا القميص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي برشلونة كان على استعداد أن يفعل المستحيل حتي لا ينتقل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان إلي صفوف غريمه التقليدي ريال مدريد خلال سوق الإنتقالات الصيفية 2019.

وقال الإعلامي الاسباني "خوسيه سانشيز" لبرنامج "الشرينجيتو": "برشلونة كان علي استعداد لرهن النادي كاملًأ مقابل أن يتفادى رؤية البرازيلي "نيمار" بألوان ريال مدريد".

وبذل نادي برشلونة جهودًا مكثفة خلال سوق الإنتقالات الصيفية 2019، للحصول علي خدمات اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وقدم العديد من المقترحات للنادي الباريسي لكن المفاوضات باءت بالفشل.

ورفض نادي برشلونة تنفيذ المطالب المالية لنادي باريس سان جيرمان حيث رأي أنه تمثل خطر مالي على النادي الكتالوني، كما رفض عدد من اللاعبين الذين طلبهم باريس سان جيرمان من برشلونة الدخول في الصفقة وتمسكوا بالاستمرار مع الفريق.