رياضة | إزاحة الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2022

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزاحة الستار عن الشعار الرسمي لمونديال 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء، عن الشعار الرسمي للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022، في خطوة جديدة في الطريق نحو تنظيم الحدث الكروي الأكبر في العالم.

وتم إزاحة الستار عن شعار البطولة اليوم، حيث شاهد آلاف المتفرجّين عرض الشعار على شاشات ضخمة على واجهات أبرز المعالم في قطر كبرج الدوحة، والمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، والمبنى الرئيسي لوزارة الداخلية، وسوق واقف ومشيرب وقلعة الزبارة المدرجة على قائمة اليونيسكو لمواقع التراث العالمية.

وذكر الموقع الرسمي لـ"فيفا" أن تصميم شعار مونديال 2022 يعكس البعد الجامع للبطولة بوصفها منصة لالتقاء الثقافات من مختلف أرجاء العالم، ويتضمن في الآن ذاته عناصر مستوحاة من الثقافة القطرية والعربية التي تتناغم مع مكونات لعبة كرة القدم.

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وتحاكي التموجات في الشعار شكل الكثبان الرملية التي تتميز بها الصحراء ويعكس الشعار الرقم 8 في إشارة إلى عدد الاستادات التي ستستضيف مباريات البطولة، كما يشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث.

كما يأخذ الشعار شكل كأس العالم، ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، حيث تكون هذه النسخة الأولي من البطولة التي ستقام خلال فصل الشتاء.

كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا ويحتفي باستضافة القارة لثاني نسخة من نهائيات كأس العالم،ويعكس نوع الخط المبتكر الذي كُتب به اسم البطولة تحت الشعار، جمال الخط العربي وحيويته، ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية وبين التقاليد والحداثة في آن واحد.