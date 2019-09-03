رياضة | سيناريو دي خيا يتكرر.. ريال مدريد يفشل في حسم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيناريو دي خيا يتكرر.. ريال مدريد يفشل في حسم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشلت إدارة ريال مدريد في التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط وسط ريال مدريد بعد تكرار طلب الفرنسي زين الدي زيدان برغبته في التعاقد مع لاعب بقيمة مواطنه الدولي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد فقد تمسكت إدارة ناديه باستمراره ورفضت فكرة التفريط في خدماته رغم إغراءات النادي الأبيض.

ويريد زيدان أن يضم لاعب وسط بقيمة فنية ثقيلة من أجل تدعيم خط وسطه خاصةً أن بوجبا يعد أفضل فنياً على المستوى الهجومي والدفاعي من الثلاثي "لوكا مودريتش وكاسميرو وتوني كروس" ولكن حتى خيارات فلورنتينو بيريز رئيس النادي لم تكن أعلى من الفرنسي الدولي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ريال مدريد كرر سيناريو فشله في ضم دافيد دي خيا عام 2015 عندما أغلقت فترة الانتقالات قبل الإعلان الرسمي بساعت قليلة، ولكن هذا الصيف فعلها مع برونو فيرنانديز لاعب وسط سبورتينج لشبونة والذي حاول ضمه بدلاً من بوجبا لكن عامل الوقت منع قدوم اللاعب لـ"سانتياجو برنابيو".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن بيريز كان يرى فيرنانديز أرخص وأقل جاذبية من الثنائي بوجبا وكريستيان إريكسن لذلك فضل أن يتم التوقيع معه لإرضاء زيدان الذي كان يبحث عن ضم لاعب وسط بأي ثمن من أجل تدعيم ثغرة هذا المركز، علماً بأن سعره هو 70 مليون يورو فقط.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد واجه حاجز "الوقت" والذي منع السير في الإجراءات الرسمية من الكشف الطبي وتوقيع العقود والوصول لاتفاقات شخصية مع اللاعب برونو فيرنانديز ليتكرر نفس ما حدث عندما اتفقوا مع دي خيا حارس مان يونايتد على كل شيء ولكن الصفقة فشلت بسبب التأخير في الوقت.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد قد نافس على ضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان ولكن دخول برشلونة في الصفقة بالإضافة إلى يوفنتوس وقف عائقاً أمام محاولة فلورنتينو بيريز لتحقيق حلمه حيثُ يعتبر التوقيع مع البرازيلي بمثابة خطوة استراتيجية.

وتعاقدت إدارة نادي ريال مدريد مع 6 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية وهي؛ "رودريجو ولوكا يوفيتش وإيدين هازارد وإيدير ميليتاو واللاعب فيرلاند مينيدي والياباني الشاب كوبا"، فيما عانى الفريق من لعنة الإصابة حيثُ أصيب ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي.