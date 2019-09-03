رياضة | تعرف على أبرز 5 صفقات أبرمها ريال مدريد في الساعات الأخيرة من الميركاتو

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أبرز 5 تحركات لريال مدريد في الساعات الأخيرة من السوق، على النحو التالي:

لن ينسى الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو ما حدث في صيف عام 2002. وافق إنتر ميلان على بيع المهاجم البرازيلي لريال مدريد قبل ساعة واحدة من إغلاق السوق. خفض الإنتر سعره في اللحظة الأخيرة ووقع فلورنتينو مقابل رقم يقارب 45 مليون يورو.

"سيرجيو راموس".. الصفقة التي قدمت أكثر مما هو متوقع :

في 31 أغسطس 2005، وقع سيرجيو راموس لريال مدريد وأصبح أول توقيع إسباني تحت إدارة فلورنتينو بيريز، وكلفت صفقة راموس ما يقارب من 25 إلى 27 مليون يورو، وأصبح هذه الصفقة واحدة من أهم الصفقات حتى الآن.

ديل نيدو رئيس نادي إشبيلية لم يكن يرغب في السماح له بمغادرة النادي، لكن وافق على ذلك في الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.

Advertisements