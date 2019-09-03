رياضة | زيدان يقع في ورطة كبيرة.. ويضع مستقبله مع ريال مدريد في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يقع في ورطة كبيرة.. ويضع مستقبله مع ريال مدريد في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أنه يستمر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، في البحث عن الثبات الفنيّ، حيث بـدأ الموسـم مع ثلاث تشكيلات وثلاث طـرق لعب مختلفة، واستخدم 17 لاعباً.

الجدير بالإشارة أن المدير الفنيّ الفرنسيّ، وحتى الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، لم يعثر على الصيغة الثابتة لأسلوب وخطة لعب الفريق في بداية الموسـم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، انه منـذ بداية الموسم بدأ زيدان بـالبحث عن طريقة وأسلوب يخرج أفضل تشكيلة ونظام لعب يُعيد ريال مدريد إلى الأداء الأفضل، حتى الجولة الثالثة مـن الليجا استخدم الفرنسيّ ثلاث تشكيلات وثلاث أنظمة مختلفة ولم يكرر أي تشكيلة حيث استخدم 17 لاعباً.

الجدير بالذكر ان الإصـابات التي عانى منها لاعبي الريال لم تسمح لـزيدان في الرهان على تشكيلة ثابتة، لكن المباريات السيئة والتغييرات المستمرة في تشكيلة الفريق لم تُزل الشكوك حول الفريق بعد موسم ماضي سيء. Advertisements

مدرب ريال مدريد بدأ الموسم الحالي بخطة 4-3-3 وحقق فوزه الأول والوحيـد في الليجا هذا الموسم، لم يكن الفوز سهلاً خاصة بعد اللعب بـ 10 لاعبين في الشـوط الثاني وقـدم الفريق مستوى جيد في ملعب البالايدوس.

وفي الجولة الثاني، قـام زيدان بالتغيير على تشكيلته فـقام بالبدء بـخاميس رودريجيز وإيسكو ألاركون منذ البداية واللعب بطريقة 4-2-3-1 والهـدف كان السيطرة على وسـط الملعب واللعب بكثافة بتواجد كاسيميرو وكروس في الوسط، ولكن تعرض كل من إيسكو وخاميس لمشاكل بدنية أدت إلى تغيير الطريقة لتصبح 4-4-2 .

ومن هنا فقد زيدان السيطرة على المباراة بعدما كانت تلك السيطرة قبل التغيير الذي حصل مؤكدة وفعالة، ونزول يوفيتش واللعب بـ 4-4-2 لتنتهي المباراة بـهدف لـمثله بعد أن كان ريال مدريد متقدماً بـهـدف.

زيدان وعلى الرغم من التغييرات المستمرة، فإنه يحتوي على عمود فقري، وهو كورتوا وراموس وفاران وكاسيميرو وكروس وبيل وبنزيما هؤلاء السبعة الذين بدأ بهم في جميع المباريات الثلاث السابقة.