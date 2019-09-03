رياضة | سبورت: برشلونة وضع الخطة المُحكة لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت: برشلونة وضع الخطة المُحكة لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة الأسباني لن يتوقف عن محاولاته للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم إسدال الستار على سوق الإنتقالات الصيفية 2019.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن إدارة برشلونة مقتنعة تمامً بأن اللاعب البرازيلي سيعود للنادي الكتالوني العام المقبل.

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وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن نادي برشلونة لم يتخذ أي خطوة رسمية جديدة لضم نيمار حتي الآن، ولكنه سوف يحاول مرة أخري الحصول على خدمات اللاعب في عام 2020، سواء كان ذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير، مثلما حدث في صفقة مواطنه "فيليب كوتينيو" لاعب ليفربول السابق، أو خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يبقي هو المكان الوحيد الذي يريد "نيمار" الإنتقال إليه.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة عام 2017 وانتقل لصفوف فريق باريس سان جيرمان في صفقة قياسية كلفت إدارة النادي الباريسي 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.