رياضة | راكيتيتش يصب غضبه على برشلونة لهذا السبب !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يصب غضبه على برشلونة لهذا السبب ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية، أن المفاوضات بين إدارة ناديي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، حول انتقال النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى ملعب إليانز ستاديوم قد فشلت.

وتحدثت العديد من التقارير، حول إيفان راكيتيتش والفترة الأخيرة له خلال سوق الانتقالات الصيفية المنتهية، والتي ربطته بالإنتقال إلى يوفنتوس الإيطالي كثيراً، لكن لم يكن هناك حل بين الأطراف لاتمام الصفقة.

وفي هذا السياق، أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" من خلال الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن النجم الكرواتي راكيتيتش أراد مغادرة برشلونة والإنضمام لليوفي، حيث فضل إياهم على باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن وعلى الرغم من ذلك فإن اليوفي قد فشل في بيع أحد لاعبيه أو ايجاد الحل الصحيح لادخالهم بالصفقة مثل المدافع دانييلي روجاني أو المهاجم ماريو ماندزوكيتش أو نجم الوسط إيمري تشان، لذلك تخلى المدير الرياضي للسيدة العجوز، فابيو باراتيسي، عن فرصة مهمة لكنها قد تعود مرة اخرى.

Advertisements

بينما أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن كل من إيفان راكيتيتش و وكيل اعماله كانت ميولهم للبقاء في برشلونة، لكن المدير الفني إرنيستو فالفيردي قد تجاهلهم خلال المباريات الأولى لبرشلونة بالدوري، مما دفع اللاعب للمطالبة لالاستماع لعرض اليوفي،

وبالجهة الأخرى، فقد أوضح الصحفي الإسباني كيم دومينيك، ان إيفان راكيتيتش كان جاهز بجدية حتى اليوم الاخير للانتقال لكن الاتفاق لم يتم التوصل له،

والخلفية ذاتها تحدث بها صديق راكيتيتش (كريستوبال سوريا) قائلاً خلال تصريحات صحفية: "كان ايفان منزعج حتى امس، فاللاعب لم يشعر بالرضا من حيث التبادل واكتشافه من الصحافة لان النادي لم ينقل له شيء".

وأشار سوريا بقوله: "وصل عرض من يوفنتوس لأجل راكيتيتش، وكان هناك اتفاق مغلق بين برشلونة واليوفي لكن بين الاندية لن يكن هناك اتفاق ".