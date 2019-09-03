رياضة | فالفيردي يتخذ قرارًا جديدًا تجاه نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يتخذ قرارًا جديدًا تجاه نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري الإعلامي الإسباني خافيير جاسكون أن المدرب ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، يجب أن يُعيد الكرواتي إيفان راكيتيتش للتشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال "جاسكون" في تصريحات صحفية لـ"الموندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء: " نيلسون سيميدو أصبح غير مقنع، وفالفيردي يمتلك عذرًا لإعادة إيفان راكيتيتش للتشكيل الأساسي لبرشلونة، خاصة وأنه يحتاج سيرجي روبيروتو في مركز الظهير الأيمن".

وكان نادي برشلونة افتتح مشواره بالدوري الاسباني بالخسارة أمام أتليتك بلباو، ثم اكتسح ريال بيتيس في المباراة الثانية بنتيجة 5 - 2، قبل أن يتعادل في الجولة الثالثة مع فريق أوساسونا بنتيجة 2 - 2.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط.