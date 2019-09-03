رياضة | بارتوميو يفشل في إرضاء ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يفشل في إرضاء ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة في الوفاء بـ"وعده" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019.

وكان "ميسي" طلب من بارتوميو ضرورة التعاقد مع "نيمار" من أجل المنافسة علي لقب دوري أبطال أوروبا، ووعده رئيس النادي الكتالوني أنه سيفعل المستحيل لضم اللاعب البرازيلي للبلوجرانا هذا الصيف وهذا لم يحدث.

- بارتوميو وضع نفسه في "مأزق" أمام ميسي وجمهور برشلونة:

رئيس برشلونة أصبح في مأزق أمام "ميسي" وجمهور برشلونة، بعدما فشل في حسم صفقة اللاعب البرازيلي كما وعد، "بارتوميو" لم يفعل المستحيل لضم "نيمار" كما صرح للنجم الأرجنتيني، لكنه أصر على التعاقد مع الفرنسي جريزمان من أتليتكو مدريد رغم رفض جمهور البلوجرانا تلك الصفقة.

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وإذا لم ينفق رئيس برشلونة 120 مليون يورو لضم "جريزمان" كان يستطيع حسم صفقة "نيمار" مبكرًا، علي الرغم أنه صرح قبل 6 أشهر أن الفرنسي عثمان ديمبلي الذي رفض الرحيل عن برشلونة أفضل من اللاعب البرازيلي.

هذه الوقائع سوف يستخدمها جمهور برشلونة للهجوم ضد بارتوميو حال تعثر الفريق في البطولات بالموسم الجديد.

كما ستضعف موقفه في الاستمرار في رئاسة النادي الكتالوني خلال الفترة القادمة.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة عجز عن الوصول إلي اتفاق مع نادي باريس سان جيرمان لضم "نيمار" خلال فترة الإنتقالات الصيفية 2019، لكن أكدت تقارير أنه سيكون هناك محاولات جديدة من النادي الكتالوني لضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي أو الصيف المقبل 2020.