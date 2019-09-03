رياضة | قريبًا.. أسطورة يوفنتوس ينضم للجهاز المعاون لـ"ساري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبًا.. أسطورة يوفنتوس ينضم للجهاز المعاون لـ"ساري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذا الوقت، وما بعد فترة التوقف الدولي لأجندة المنتخبات، سوف يصبح أسطورة دفاع يوفنتوس الإيطالي والمحترف بالدوري الروسي مع فريق زينيت أندريا بارزالي، جزء من الطاقم الفني المعاون لمازريسيو ساري.
وأفادت التقارير أن المدافع الإيطالي العملاق، والمعتزل للتو بعد الموسم الماضي عن الكرة، سيعود ليكون جزء من الطاقم التدريبي بقيادة ماوريسيو ساري، حيث ان الدولي الايطالي السابق الذي خاض ثمانية مواسم ونصف مع اليوفي، ولم يظل بعيداً عن البيانكونيري وبالأخص عن أصدقائه.
ومن ثم فإنه قد حان الوقت ليعود قريب اكثر من جديد، مع العلم أن اللاعب الإيطالي قد دخل في دورة من الكوفيرتشيانو للتحضير لمهنة مستقبلية له كمدرب، حيث حضر فصولاً منذ منتصف شهر يوليو ولحوالي ثلاث اسابيع بعدها.
ومن الجدير بالذكر انه قد ارتبط اسم ساري في السابق بتدريب يوفنتوس، خلفًا للإيطالي السابق ماسيميليانو أليجري، الذي رحل عن البيانكونيري بعد 5 مواسم قضاها مع النادي، وحقق خلالها نجاحات كبيرة للغاية.
وأشارت التقارير إلى أنه يرغب مسؤولي يوفنتوس في وجود عنصر داخل الجهاز الفني يكون على دراية بكل ما يدور داخل الفريق، حتى يسهل الأمور على ساري في مهمته الجديدة.
وظاك ساري قد تمكن من تحقيق لقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، في موسمه الأول مع البلوز، ليقرر بعدها العودة لإيطاليا، بعد اعترافه بصعوبة التأقلم مع الأجواء في لندن.