رياضة | قريبًا.. أسطورة يوفنتوس ينضم للجهاز المعاون لـ"ساري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قريبًا.. أسطورة يوفنتوس ينضم للجهاز المعاون لـ"ساري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال هذا الوقت، وما بعد فترة التوقف الدولي لأجندة المنتخبات، سوف يصبح أسطورة دفاع يوفنتوس الإيطالي والمحترف بالدوري الروسي مع فريق زينيت أندريا بارزالي، جزء من الطاقم الفني المعاون لمازريسيو ساري.

وأفادت التقارير أن المدافع الإيطالي العملاق، والمعتزل للتو بعد الموسم الماضي عن الكرة، سيعود ليكون جزء من الطاقم التدريبي بقيادة ماوريسيو ساري، حيث ان الدولي الايطالي السابق الذي خاض ثمانية مواسم ونصف مع اليوفي، ولم يظل بعيداً عن البيانكونيري وبالأخص عن أصدقائه.

ومن ثم فإنه قد حان الوقت ليعود قريب اكثر من جديد، مع العلم أن اللاعب الإيطالي قد دخل في دورة من الكوفيرتشيانو للتحضير لمهنة مستقبلية له كمدرب، حيث حضر فصولاً منذ منتصف شهر يوليو ولحوالي ثلاث اسابيع بعدها.

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