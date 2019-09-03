رياضة | يوفنتوس وبرشلونة يخططا لحسم صفقة تبادلية من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس وبرشلونة يخططا لحسم صفقة تبادلية من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن ناديي برشلونة الإسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي، يواصلا مساعيهم، من أجل إبرام صفقة تبادلية من العيار الثقيل، خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ورد عن شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، فإن هناك نقاش منذ أيام عديدة في الصحف العالمية، لكنه لم ينتج عنه أي اتفاق بعد بين مسؤولي اليوفي وبرشلونة.

وحاول الناديان أن يقوما بصفقتي تبادل، منها الأولى في الدفاع باستعداد اليوفي لبيع مدافعه الشاب دانييلي روجاني، بينما يعرض النادي الكتالوني مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي أوجان كلير توديبو.

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أما فيما يتعلق بالتبادلات في مركز خط الوسط، فقد طلب اليوفي ضم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش بينما اشار البارسا بأصابعه نحو نجم الوسط المميز فيدريكو بيرنارديسكي.

ولكن على الرغم من ذلك فإنه لا يوجد اتفاق على التقييم بعد، كون برشلونة ينظر له تبادل متساوي بينما اليوفي يريد مبلغ اضافي، لذلك كلا المفاوضات دون تقدم بعد وبانتظار ما ستشهده الساعات الاخيرة من أي مفاجآت.

وكما نشرت بعض التقارير الصحفية اسم المدافع الدولي الألماني جيروم بواتينج من بايرن ميونخ لتدعيم خط دفاع اليوفي، وتم نفيها مرة أخرى من البيانكونيري.

حيث اكد يوفنتوس على أنه سيجدد الثقة بمدافعيه الحاليين ببقاء روجاني، دون أخبار من سكاي سبورت أو الصحفي الموثوق روميو أجريستي.