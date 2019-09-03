رياضة | كواليس خطيرة في رفض الزمالك التعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس خطيرة في رفض الزمالك التعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد المصدر أن اللجنة التي حضرت من بعض قدامى الزمالك لاختيار المدرب الجديد قبل أسابيع لم تصوت لفايلر نهائيًا.
وحضر كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، وكانت المفاجأة أنه لم يصوت له أيًا منهم نهائيًا ليحصل على "صفر" في إجمالي التصويت.
وكان الترشيح وقتها بحصوله على مليون دولار في الموسم الواحد بعد المفاوضات التي تمت بينه وبين أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك.
وأعلن الأهلي التعاقد مع فايلر خلال الساعات الماضية لتولي المسئولية الفنية خلال الموسم المقبل.
وكان النادي الأهلي، قد قام بتقديم مدربه الجديد السويسري رينيه فايلر رسميا بالأمس الأثنين في مؤتمر صحفي، بعد مفاوضات مع العديد من المدربين لخلافة الأوورجوياني مارتن لاسارتي في الموسم الجديد، وأكد مسئولو القلعة الحمراء، أنهم قاموا بدراسة العديد من السيرة الذاتية للمدربين وصلت إلى 30 مدربا.
وعدد مسئولو الأهلي مميزات المدرب الجديد، أنه صاحب بصمة فنية مع الفرق التى تولى مسئوليتها، ويملك مقومات شخصية قوية. ويميل للأستقرار وصاحب طموح متجدد . وقادر على تحقيق امال الأهلى وجماهيره على الصعيدين المحلى والقارى فى الفترة المقبلة.
ويعد فايلر المدير الفني الأجنبي رقم 26 في تاريخ الأهلي:
المدربين الأجانب في تاريخ الأهلي:
1- كورتيس بوث - انجلترا
2- فريتز - النمسا
3- تيتكوش - المجر
4- جون ماكبريد - انجلترا
5- بروشتتش - يوغسلافيا
6- هورفاتيك - يوغسلافيا
7- تاديتش - المجر
8- هيديكوتي المجر
9- كالوتشي المجر
10- دون ريفي- انجلترا
11- جيوف باتلر- انجلترا
12- ديتريتش فايتسا- المانيا
13- مايكل ايفرت- انجلترا
14- الان هاريس - انجلترا
15- راينر هولمان -المانيا
16- راينر تسوبيل - المانيا
17- ديكسي- المانيا
18- مانويل جوزية - البرتغال
19- جو بونفرير- هولندا
20- توني اوليفيرا- البرتغال
21- خوان كارلوس جاريدو- اسبانيا
22_ جوزيه بيسيرو – البرتغال
23_ مارتن يول _ هولندا
24_ باتريس كارتيرون_ فرنسا
25_لاسارتي_ أوروجواي