رياضة | كواليس خطيرة في رفض الزمالك التعاقد مع فايلر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس خطيرة في رفض الزمالك التعاقد مع فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار تعاقد النادي الأهلي مع السويسري فايلر لتولي المسئولية الفنية للفريق العديد من ردود الفعل داخل القلعة البيضاء بسبب ترشيح المدرب من قبل لتدريب الزمالك ووضعه في القائمة النهائية.

وأكد المصدر أن اللجنة التي حضرت من بعض قدامى الزمالك لاختيار المدرب الجديد قبل أسابيع لم تصوت لفايلر نهائيًا.

وحضر كل من طارق يحيى، أحمد عبد الحليم، عبد الحميد بسيونى، عصام مرعى، جمال حمزة، إسماعيل يوسف، نصر إبراهيم، هانى عبادة، وليد صلاح عبد اللطيف، وكانت المفاجأة أنه لم يصوت له أيًا منهم نهائيًا ليحصل على "صفر" في إجمالي التصويت.

وكان الترشيح وقتها بحصوله على مليون دولار في الموسم الواحد بعد المفاوضات التي تمت بينه وبين أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك.

وأعلن الأهلي التعاقد مع فايلر خلال الساعات الماضية لتولي المسئولية الفنية خلال الموسم المقبل.

