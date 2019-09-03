انت الان تتابع ثمانية اتحادات تتنافس على استضافة كأس العالم للسيدات 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الثلاثاء إن ثمانية اتحادات محلية ستواصل سعيها لاستضافة كأس العالم الموسعة للسيدات عام 2023.
ووافق الفيفا على زيادة المنتخبات المشاركة في نسخة 2023 من 24 منتخبا إلى 32 عقب نسخة العالم الحالي في فرنسا حيث تم فتح الباب للترشح لاستضافة النسخة المقبلة.
وتضم الاتحادات التي ترشحت لاستضافة البطولة المقبلة دول الأرجنتين واستراليا والبرازيل وكولومبيا واليابان ونيوزيلاند وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبية التي تنوي التقدم بملف مشترك مع جارتها كوريا الشمالية.
ولم تضم القائمة الأخيرة بلجيكا، التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة الشهر الماضي، وكذلك بوليفيا.
وأضاف الفيفا في بيان يوم الثلاثاء ”الفيفا أرسل تحديثا بوثائق عروض استضافة كأس العالم للسيدات للاتحادات الثمانية التي أمامها حتى 13 ديسمبر المقبل لتقديم ملف الاستضافة وخطاب موقع بالموافقة على الاستضافة وكافة الوثائق الأخرى المطلوبة.
”حتى الموعد النهائي لتقديم العروض أي اتحاد لديه الرغبة في الانضمام للاتحادات المرشحة حاليا سيسمح له بذلك على أن يسجل ترشحه لدى الفيفا“.
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