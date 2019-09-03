شكرا لقرائتكم خبر عن «إريكسن» يتحدث عن مستقبله مع توتنهام وانتقاله إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث لاعب الوسط الدنماركي كريستيان اريكسن، لاعب وسط فريق توتنهام الإنجليزي، عن مستقبله مع الفريق، بعد انتهاء عقده هذا الموسم 2019-2020 مع «السبيرز».

وبحسب «سكاي سبورت» أعترف اريكسن الذي سجل هذا الموسم مع السبيرز امام أرسنال في اولى مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، انه يريد مغادرة الفريق من أجل «تجربة جديدة».

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وأرتبط أسم لاعب الوسط أريكسن بفريق ريال مدريد الإسباني الذي فشل في ضمه بداية من هذا الموسم.

وقال خلال تويته له: «أتمنى أن أقرر مستقبلي مثلما هو الحال في لعبة»فوتبول مانجر«لكن للأسف لا يمكنني ذلك».

وعندما سئل عما إذا كانت التعليقات التي أدلى بها حول مستقبله كانت خطأ، قال إريكسن: «لا، لم يكن الأمر كذلك. لكنها كرة القدم وأنت لا تعرف أبدًا ما يحدث في كرة القدم. هناك أشياء كثيرة تدخل في الاعتبار دائمًا.وليس من الصعب ان يفرغ راسة،وأنني لا أقرأ الكثير مما هو مكتوب.

«لقد شاركت لسنوات عديدة، حيث كان هناك الكثيرمن الشائعات كل عام. لكن من الواضح أنه كان أكثر ضراوة هذا العام لأن عقدي على وشك الانتهاء ،وأعرف أن الكثير من الناس مهتمون بالمكان الذي أريد أن ألعب فيه. هذا هو ما يحدث. هكذا يكون الأمر في أحد الأندية الكبرى إذا كنت قد أنجزت أداء جيدًا.سيكون هناك دائمًا شائعات.