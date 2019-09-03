شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يظهر «العين الحمراء » للاعبى الأهلى مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرض السويسرى رينيه فايلر سيطرته مبكراً فى المران الأول مع الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، الذى خاضه مساء أمس الأول الاثنين، على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة عقب المؤتمر الصحفى الخاص به، وحرص المدير الفنى السويسرى على عقد جلسه قصيرة مع اللاعبين داخل أرضية الملعب فايلر بصحبة جهازه المعاون المكون من ديفيد سيزا، المدرب العام، وسامى قمصان المدرب المساعد وتوماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية ويانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، شرح خلالها المدير الفنى طريقة اللعب والشخصية التى يريد أن تتواجد فى كل لاعب، وشدد على أن الانضباط والالتزام داخل وخارج الملعب هما أساس التواجد بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى، وشدد على أنه لا يعترف بالأسماء، لافتاً إلى أن الجميع سواسية سواء كان اللاعب خبرة أو صغير السن، وستكون الأولوية لمن ينفذ التعليمات كما يريدها الجهاز الفنى، وشدد المدير الفنى على أن العلاقة بينه وبين اللاعبين ستكون قائمة على الصداقة حتى يحصل من كل لاعب على أقصى ما لديه، قائلاً: أعرف أنكم الأفضل فى مصر ولذلك الجميع لن ينتظر منا سوى الفوز والانتصارات وهذا الذى أعرفه عن النادى الأهلى قبل قدومى إلى مصر.

ثم بدأ التمرين وأوقفه المدير الفنى أكثر من ثلاث مرات، بسبب عدم تنفيذ اللاعبين لتعليماته بشكل دقيق، وتركز المران على التمرير السريع من لمسة واحدة والوصول بشكل سريع للمرمى رافضاً التحضير بشكل مبالغ فيه لبناء الهجمة وهو ما أجبر المدير الفنى على إيقاف المران عدة مرات، وعلمت «المصرى اليوم» أن المدير الفنى تحفظ على مستوى اللياقة البدنية للاعبين، وتحدث بشكل مستمر مع مدرب اللياقة البدنية خلال المران وطالبه بتجهيز اللاعبين بشكل قوى فى أقل فترة زمنية، لاسيما أن طريقة اللعب التى ينوى الاعتماد عليها تتطلب لاعبين على درجة متميزة من اللياقة البدنية. كما طلب المدرب تقريرا عن الإصابات العضلية التى يعانى منها اللاعبون، وتاريخ إصابة وعودة كل منهم، وهو ما يعكف طبيب الأهلى على تجهيزه حاليا. ويرفق طبيب الفريق أيضًا جميع التقارير الخاصة باللاعبين الذين عادوا للملاعب بعد غياب طويل، وكان آخرهم محمد محمود، وهو ما طلبه فايلر أيضا، لدراسة جميع الأمور ووضع البرامج التدريبية والتأهيلية بالاتفاق مع مخطط الأحمال توماس بينجيللى. كما حرص يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، على عقد جلسة مع الحراس للحديث بشكل نظرى عن بعض الأمور الفنية، إلى جانب التركيز على التدريبات التى اشتملت بعض الوحدات التى نفذها الحراس، يأتى ذلك فى إطار تدريبات الأهلى استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية المقرر لها 14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا. فيما يواجه فايلر «صداعا» بسبب غياب أكثر من لاعب عن التدريبات الحالية على رأسهم الرباعى الأجنبى على معلول ووليد أزارو واليو ديانج وجيرالدو بسبب تواجدهم فى بلادهم، وأيضاً رمضان صبحى بسبب تواجده مع صفوف المنتخب الأوليمبى، وهو ما جعل المدير الفنى يطلب تسجيلات لهؤلاء اللاعبين لمشاهدتهم خاصة، أنهم سينضمون لبعثة الفريق مباشرة فى غينيا استعداداً للمواجهة الإفريقية.

فيما يسافر مؤمن زكريا، لاعب الفريق إلى ألمانيا فى منتصف سبتمبر الجارى، لاستكمال علاجه هناك بعد الإصابة التى تعرض لها وحرمته من القيد فى الفترة الحالية مع الفريق، على أن يتم قيده فى يناير المقبل بعد تعافيه من الإصابة.