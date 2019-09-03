شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تضرب منتخب تونس قبل مواجهتي موريتانيا وساحل العاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، خروج حارس مرمي فريق الترجي التونسي معز بن شريفية، ووجدي كشريدة مدافع النجم الساحلي، من تشكيلة المنتخب الوطني التونسي قبل مواجهتي منتخبي موريتانيا وساحل العاج، بسبب الإصابة .

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وقام منذر الكبير مدرب منتخب تونس الوطني باستدعاء عاطف الدخيلي حارس مرمي الأفريقي بدلًا من معز بن شريفية وحمزة المثلوثي ظهير أيمن الصفاقسي ليحل محل اللاعب كشريدة .

و يستضيف منتخب تونس نظيره الموريتاني يوم الجمعة على ملعب رادس الأولمبي بينما يسافر لمقابلة ساحل العاج (الإفواري) في فرنسا بعدها بأربعة أيام.

ويستعد المنتخب التونسي لبداية مشواره في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ومواجهة (ليبيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا ).