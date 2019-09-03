إصابة نجم مانشستر يونايتد وعدم مشاركته مع منتخب إنجلترا

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

اصيب لاعب مانشستر يونايتد الشاب، اليوم الثلاثاء، ولا يكون، ضمن المعسكر المقام حاليًا استعدادا للمشاركة في تصفيات يورو 2020.



وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي، أن الظهير الأيمن آرون وان بيساكا، غادر معسكر بلاده وعاد إلى مدينة مانشستر ولن يتم استدعاء لاعب آخر بدلًا منه.

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وبات جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي يملك ظهيرين فقط في الجهة اليمنى، وهم ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، وكيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد.

وكان ساوثجيت قد استبعد ظهيره الأساسي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، لإعطاء الفرصة للشابين وان بيساكا وألكساندر أرنولد.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي، مع بلغاريا يوم السبت المقبل، ثم يواجه كوسوفو يوم الثلاثاء، في تصفيات يورو 2020.