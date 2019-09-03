Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
اصيب لاعب مانشستر يونايتد الشاب، اليوم الثلاثاء، ولا يكون، ضمن المعسكر المقام حاليًا استعدادا للمشاركة في تصفيات يورو 2020.
وأعلن اتحاد الكرة الإنجليزي، أن الظهير الأيمن آرون وان بيساكا، غادر معسكر بلاده وعاد إلى مدينة مانشستر ولن يتم استدعاء لاعب آخر بدلًا منه.
وبات جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي يملك ظهيرين فقط في الجهة اليمنى، وهم ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، وكيران تريبيير لاعب أتلتيكو مدريد.
وكان ساوثجيت قد استبعد ظهيره الأساسي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي، لإعطاء الفرصة للشابين وان بيساكا وألكساندر أرنولد.
ويلتقي المنتخب الإنجليزي، مع بلغاريا يوم السبت المقبل، ثم يواجه كوسوفو يوم الثلاثاء، في تصفيات يورو 2020.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة نجم مانشستر يونايتد وعدم مشاركته مع منتخب إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.