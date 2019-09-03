جدول مباريات الهلال السعوودي خلال شهر سبتمبر

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الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

الهلال

تنتظر نادي الهلال السعودي، مباريات قوية ومصيرية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وكذلك بطولة دوري أبطال آسيا، والتي وصل فيها نادي الهلال السعودي إلى الدور ربع النهائي، ولعب مباراة الذهاب أمام نادي الاتحاد على أرضية ملعب الأخير وسيطر التعادل السلبي على اللقاء.



من المتوقع بأن يبدأ الهلال إستعدداته للمواجهات المقبلة، تحت قيادة المدرب الرومانى رازفان لوشيسكو، وذلك بوجود اللاعبين غير الدوليين، وهذا في ظل تواجد اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي.

وبالحديث عن مباريات الهلال في شهر سبتمبر الجاري، فقد جاءت على النحو التالي:

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الهلال VS الفيحاء ضمن مباريات الجولة الثالثة لدورى المحترفين يوم 14 سبتمبر الجاري، وذلك على ملعب محيط الرعب بالعاصمة الرياض.

الهلال VS الاتحاد، وذلك في مباراة إياب دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا وذلك يوم 17 سبتمبر.

الاتحاد Vs الهلال، ولكن هذه المرة ستكون ضمن بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المحترفين السعودي يوم 21 سبتمبر.

الهلال Vs التعاون، مباريات الجولة الخامسة لدورى المحترفين يوم 26 سبتمبر الجاري

الجدير بالذكر، بأن نادي الهلال السعودي قد نجح في تحقيق 6 نقاط كاملة في أول مباراتين، حيث فاز على نادي أبها في الجولة الأولى رباعية، وحقق إنتصار عريض في الجولة الثانية على حساب نادي الرائد بخماسية ليصبح في صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن النصر.