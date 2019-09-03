برشلونة يفكر في نيمار رغم غلق الميركاتو

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى برشلونة الإسبانى لم ييأس بعد عدم إنهاء صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية التى انتهت أمس لعد مغالاة النادى الباريسي ورفض بيع نيمار. وكشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى سيسعى لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة فى يناير مثل ما فعل الفريق قبل موسمين وضم فيليب كوتينيو من ليفربول مقابل 150 مليون يورو. وأشارت الصحيفة أن برشلونة سيستغل أن هناك شؤط جزائى فى عقد اللاعب لرحيله عن باريس مقابل 170 مليون يورو لأى نادى فى صيف 2020 وأن هذه الورقة هى ما سيضغط بها النادى الإسبانى على باريس. وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار يريد الرحيل عن باريس ويشعر انه ليس في المكان الصحيح. وكان الحلم الأكبر لإدارة برشلونة هى التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط الهجوم وقام الفريق الكتالونى بتقديم عروض كثيرة لضم اللاعب وعودته من جديد لصفوف برشلونة والذى رحل عنه اللاعب عام 2017 ولكن فشلت البارسا بعد مغالاة باريس سان جيرمان فى طلباتها لتعاقد برشلونة مع نيمار وقدرت اللاعب بمبلغ 300 مليون يورو وهو ما لا يستطيع دفعه برشلونة هذا الصيف. وقدم برشلونة أكثر من عرض من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم القادم.

