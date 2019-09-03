مهاجم الأنتر يتوعد برشلونة في موقعة دوري الأبطال

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أكد التشيلي أليكسيس سانشيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، أن فريقه قادر على هزيمة برشلونة، خلال مواجهات الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وأسفرت قرعة التشامبيونزليج عن وجود إنتر ميلان في المجموعة السادسة، بجوار برشلونة وبوروسيا دورتموند وسلافيا براج. وقال سانشيز، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي "دائما اللعب ضد برشلونة مناسبة خاصة، عشت الكثير من الأشياء الجيدة هناك، وحظيت بزملاء رائعين، ستكون مباراة صعبة، لكن علينا الثقة في فريقنا". وأضاف "نمتلك مجموعة جيدة تستطيع الفوز على برشلونة، سنقاتل أمام الفريق الكتالوني". وأتم "لدي نفس الرغبة في النجاح، أحب اللعب وأشعر بالراحة في إنتر، أريد الفوز بشيء، يجب علينا أن نقاتل، وإذا فعلنا ذلك حقًا سنفوز بالكثير من الألقاب".

