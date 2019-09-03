بث مباريات تصفيات المونديال عبر موقع الفيفا

الثلاثاء 3 سبتمبر 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، عبر موقعه الرسمي، وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب". ويبث الفيفا، العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال، بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري. ومن بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا، وكذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب، مواجهات توجو مع جزر القمر، وجامبيا ضد أنجولا، وزيمبابوي مع الصومال.

